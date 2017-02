ZEIT-Sessel »Sinus« von COR

Nur für DIE ZEIT hat die renommierte Möbelmanufaktur COR einen modernen Designklassiker aus dem Jahre 1976 neu aufgelegt: Der zeitlos schöne Sessel »SINUS« erscheint jetzt exklusiv und in streng limitierter Auflage in einer einmaligen Ausführung. Nur in dieser ZEIT-Sonderedition präsentiert er sich mit den patentierten schwingenden Federstahlkufen in samtig schimmerndem mattiertem Chrom und mit einer Polsterung aus feinstem naturbelassenem Anilinleder in Schwarz oder Cognac.

Ausschließlich 50 dezent nummerierte ZEIT-Sessel, wahlweise mit oder ohne Armlehnen, werden von COR in bester Handwerkstradition in Deutschland gefertigt. Die Verwendung hervorragender wertbeständiger Materialien gehört dabei zum Qualitätsversprechen des Hauses.

Freuen Sie sich auf ein Möbelstück fürs Leben und sichern Sie sich noch heute einen von nur 50 Sesseln aus der exklusiven ZEIT-Sonderedition. Sie erhalten Ihren »SINUS« inklusive Hocker wahlweise in schwarzem oder cognacfarbenem Leder sowie mit oder ohne Armlehnen*.



Ergänzt wird Ihre Edition durch ein exklusives ZEIT-Booklet sowie eine individuelle Pflegeanleitung.



Holen Sie Ihren ZEIT-Sessel persönlich in der Manufaktur ab und blicken Sie hinter die Kulissen von COR!

Sie möchten Ihren persönlichen Sessel direkt bei COR in Rheda-Wiedenbrück in Empfang nehmen? Blicken Sie in einer individuellen Führung hinter die Kulissen der renommierten Sitzmöbel-Manufaktur und erleben Sie hautnah, wie Ihr »SINUS« gefertigt wurde. Verknüpfen Sie dies doch ganz einfach mit einem anschließenden Besuch im COR Haus mit dem Showroom und der historischen COR-Sammlung aus 60 Jahren Designgeschichte.

Mehr Informationen zur Selbstabholung inklusive Manufakturbesuch bei COR erfahren Sie in der Bestätigung, die Ihnen nach Abschluss Ihrer Bestellung per Mail zugesendet wird.

* Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands. Lieferzeit innerhalb Deutschlands 6-8 Wochen nach Bestelleingang.