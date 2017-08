ZEIT LEO-Edition »Meine große Welt«

Wie leben Kinder in anderen Ländern? In diesem Buch mit 34 reich bebilderten ZEIT LEO-Reportagen werden ganz unterschiedliche Lebensweisen von Kindern und ihren Familien aus nächster Nähe geschildert. Die ZEIT-Redakteure berichten von einer Farm in Australien, aus dem Amazonas-Regenwald, von einer Nachtschule in Indien, aus einem Indianerreservat in den USA und einem englischen Internat. Florinda aus Italien hat kein Zuhause mehr, weil ein Erdbeben ihre Heimatstadt zerstört hat. Aya und Aiwan sind vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflüchtet. Phu aus Vietnam wohnt auf einem Boot. Elin aus Schweden lebt fast wie in Lönneberga, und in Afrika ist ein eigenes Fahrrad für viele Kinder das großartigste Geschenk, das es gibt.



Ein abwechslungsreicher und informativer Schmökerspaß für neugierige kleine Entdecker.



Details: Festeinband, 16,5 x 24 cm, 160 Seiten