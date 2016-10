»Klassik, die Geschichte schreibt«

Aus dem Begleitbuch:

Joseph Haydn wird 1732 in einfache Verhältnisse geboren, genießt jedoch früh eine musikalische Ausbildung und erhält mit 25 Jahren seine erste feste Anstellung als Musikdirektor. Zu dieser Zeit aber kann man sich eigentlich nur in höheren Adelskreisen einen Namen machen, und so ergreift Haydn 1760 die Chance als Kapellmeister im Fürstenhaus Esterházy. Unter dem musikbegeisterten Nikolaus I. entsteht ein neues Opernhaus in der Sommerresidenz; Haydn komponiert zahlreiche Opern, Messen und Symphonien für den Fürsten. Als nach dessen Tod das musikalische Leben am Hof zum Erliegen kommt, reist Haydn nach England und erlebt dort eine künstlerische und gesellschaftliche Aufbruchstimmung, die einen starken Kontrast zu seinem bisher streng reglementierten Leben als Hofkapellmeister darstellt. Mit zwölf dort uraufgeführten Symphonien wird er in London zum Star. Sein Ruhm verschafft ihm in Österreich schließlich den Auftrag für ein Nationallied, das mit den Worten Gott erhalte Franz den Kaiser an dessen 29. Geburtstag 1797 uraufgeführt wird und heute als Melodie der deutschen Nationalhymne weltbekannt ist. Mit seinem Schritt aus dem Dienst des Adels in die Freiberuflichkeit kann Haydn als Pionier eines neuen Künstlertyps gelten.

Interpreten:

Amadeus-Quartett

Wiener Philharmoniker, Leonard Bernstein