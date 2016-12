ZEIT-Sonderedition »Teutonia II Kleine Sekunde« von Mühle-Glashütte

Ihre erste Armbanduhr konzipierte die Manufaktur Mühle-Glashütte für den nautischen Einsatz – bis heute prägen die damit verbundenen hohen Anforderungen an einen stabilen und präzisen Zeitmesser den Stil einer Mühle-Uhr.

Dank ihres hochwertigen, bis 10 bar wasserdichten Gehäuses bringt auch die »Teutonia II Kleine Sekunde« beste Voraussetzungen mit. Die verschraubbare Krone sorgt zuverlässig für die Wasserdichtigkeit, sollte sie im Wasser angestoßen werden. Kratzfeste und entspiegelte Saphirgläser gewähren jederzeit einen ungetrübten Blick auf das Zifferblatt. Die aufwendige Montage des Gehäuses unterstreicht die hohe Qualität dieser Armbanduhr, so werden beispielsweise der Gehäuseboden und die Lünette direkt in den Mittelteil geschraubt.

Die hochwertigen Bandanstöße, an denen das edle Krokodillederband befestigt wird, sowie die polierten Flächen der Lünette und der von Hand aufgebrachte Schliff des Mittelteils verleihen dieser Uhr ihren individuellen Charakter.