ZEIT-Edition »Olivenöl«

Region Tarragona

Das Faible für die Technik liegt in der Familie: In den Hallen des Olivenmühlenbetriebes der Familie Mallafré stehen noch die verschiedenen Generationen von Maschinen zur Besichtigung, mit denen schon Vater Humberto und Großvater Juan jeweils auf dem neuesten Stand der Technik ihrer Zeit feinste Öle erzeugt haben. Josep Maria Mallafré lernte zwar in der Mühle des Vaters, wandte sich dann aber beruflich der Produktion in großen Industriemühlen für technische Öle zu, bevor er nach dem Tod seines Vaters den Manufakturbetrieb der Familie übernahm, weiter ausbaute und modernisierte. So war er Vorreiter in Spanien für die Produktion echter natürlich aromatisierter Olivenöle.

Olivenölpass:

Natives Olivenöl Extra – erste Güteklasse