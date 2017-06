ZEIT-Edition »Literarische Weltreisen«

Der 16-jährige Arthur Gordon Pym sticht als blinder Passagier an Bord eines Walfangschiffes in See. Nach einer Meuterei der Besatzung und anschließendem Schiffbruch geschehen weitere unglaubliche Ereignisse, und die Reise in immer fantastischere und mysteriösere Welten gerät zu einem schier aussichtslosen Unterfangen. Edgar Allen Poes packender Abenteuerroman hat auch über 175 Jahre nach seinem Erscheinen nichts von seiner Faszination verloren.



Edgar Allan Poe (1809-1849) war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er schuf bedeutende Werke der Horror- und Kriminalliteratur sowie Meilensteine der amerikanischen Lyrik.



Mit einem Nachwort von ZEIT-Autor Sherko Fatah

Neu übersetzt von Hans Schmid

224 Seiten