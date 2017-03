Feuerschale »FireGlobe«

Detaillierte Produktinformationen

Stimmungsvolle Atmosphäre an lauen Abenden – diese preisgekrönte Feuerschale von Eva Solo sorgt für besondere Behaglichkeit. Sie wurde in Dänemark hergestellt und von skandinavischer Designtradition inspiriert. Ob auf Terrasse, Balkon oder im Garten, ihre außergewöhnliche, schräg gestellte Form schützt die emaillierte Stahlschale vor Wind und lässt keine Flamme vergehen. Ein Rost am Boden stellt die Sauerstoffzufuhr sicher. Mit Hilfe des integrierten Griffs lässt sie leicht versetzen – und lodert an jedem Ort, wo immer Sie es wünschen.

Details:

Material: Stahl (emaliert), Aluminium

Gitter aus verchromtem Stahl

Maße: 75 cm (H), 64 cm Durchmesser

Gewicht: 13 kg

integrieter Griff zum Verschieben

3 Standfüße

skulpturale Form

Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2015.