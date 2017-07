»Der ZEIT-Bücherschatz«

Harriet ist elf Jahre alt und lebt in Manhattan. Weil sie entweder Schriftstellerin oder Spionin werden möchte, notiert sie zur Übung alles, was ihr auffällt, schonungslos in ihrem Tagebuch. Eltern, Mitschüler, Freunde, Lehrer – sie alle finden sich darin wieder und deshalb bekommt Harriet Riesenprobleme, als sie das Buch verliert und ausgerechnet ihre Freunde es finden.



Louise Fitzhugh (1928 – 1974) wurde in Memphis in den USA geboren. Sie studierte Literatur und Kinderpsychologie und arbeitete als Autorin und Illustratorin in New York, als ihr autobiografisch geprägtes Buch »Harriet the Spy« erschien. Es wurde 1964 von der »New York Times« zum besten Kinderbuch gewählt und hat sich seit seiner Veröffentlichung über vier Millionen Mal verkauft. In Deutschland stand es auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendbuchpreis.

Empfohlen für Kinder ab 10 Jahren.

Mit einem Nachwort der ZEIT.