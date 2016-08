ZEIT-Rucksack »DIE ZEIT 15« von BREE

Feine Taschen in puristisch-stilvollem Design, gefertigt aus bestem Leder und mit höchstem Qualitätsanspruch – dafür steht die gemeinsame Kollektion von der ZEIT und BREE. Exklusiv für die Leser der ZEIT erscheint jetzt ein neues Meisterstück dieser Serie: der ZEIT-Rucksack aus feinstem Naturleder.

Sein samtweiches, hochwertiges Material ist bereits in der Haptik spürbar eine Klasse für sich. Er ist angenehm zu tragen und bietet Raum für alles Notwendige. Klar in der Gestaltung, wird dieser Rucksack zum eleganten Begleiter – im Beruf, im Alltag oder in der Freizeit. Die natürlichen Farben unterstreichen sein klares Design und geben ihm eine vornehme Note.

Im Inneren erweist sich der ZEIT-Rucksack als wahres Organisationstalent. Die durchdachte Innenaufteilung sorgt für geordneten Stauraum und garantiert einen schnellen Zugriff auf alle wichtigen Dinge.

Sichern Sie sich jetzt Ihren persönlichen ZEIT-Rucksack, und freuen Sie sich auf hervorragende Qualität, die Sie täglich begleitet.

* Bitte beachten Sie, dass die Auslieferung der Rucksäcke in den Farben Cacao und Whisky erst ab dem 5. September 2016 erfolgt und die Farbe Natur erst ab dem 19. September 2016 ausgeliefert werden kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.