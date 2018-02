NOMOS Glashütte »Sonnenuhr« Edelstahl

Detaillierte Produktinformationen

Das günstigste Manufakturkaliber aus Glashütte: Der schöne Edelstahlring (Ø 19 mm) kann am Band aus Ziegenleder um den Hals, aber auch am Finger getragen werden. Wie spät es ist? Stellen Sie den Datumsring auf das aktuelle Datum ein, drehen Sie die Sonnenuhr so in Richtung Sonne, dass das Licht auf das Loch fällt. Auf der Innenseite zeigt ein Sonnenstrahl die Zeit an.

Details:

Material: Edelstahl

Innendurchmesser: 19 mm

inkl. Lederband, 1,02 m lang

So funktioniert's

1. Lassen Sie die Sonne scheinen – auf die Sonnenuhr.

2. Den mittleren Ring an der Bohrung auf das aktuelle Datum stellen.

3. Sonnenuhr am Band hängend so in Richtung Sonne drehen, dass das Licht auf das Loch fällt.

4. Auf der Innenseite der Sonnenuhr zeigt ein Sonnenstrahl die Zeit an.