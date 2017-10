Mobile Buchablage

Detaillierte Produktinformationen

Sie lässt sich an Bett oder Schreibtisch stellen und nutzt zweifach den Vorteil der Schräge. So findet eine gestapelte »Handbibliothek« auf ihr Platz, die aktuelle Lektüre aber liegt seitengenau aufgeschlagen auf ihrer Spitze. Die so einfache wie durchdachte Buchablage wird in den Caritas Wendelstein Werkstätten hergestellt.

