Pinnwand aus Holz

Detaillierte Produktinformationen

Ordnungshelfer und dekorativer Hingucker: Nicht nur wichtige Termine und Telefonnummern finden auf dieser eleganten Pinnwand einen Platz - mit elastischem Seil befestigt, lassen sich auch Lieblingsbilder oder Urlaubsgrüße auf der Oberfläche aus geöltem Furnier wunderbar in Szene setzen. Postkarten, wichtige Dokumente oder einfach schöne Bilder sind so immer im Blick und werden durch das elastisches Expanderseil sicher gehalten. Befestigt wird die Pinnwand mithilfe zweier Schrauben und Dübel, die nach der Montage nicht mehr sichtbar sind. Die Pinnwand kann sowohl hochkant als auch waagerecht montiert werden und ist in Deutschland mit viel Leidenschaft und einem hohen Anteil an traditioneller Handarbeit von klotzaufklotz hergestellt worden.

klotzaufklotz ist ein junges bayerisches Unternehmen für exzellente Holzprodukte. Diese werden dort selbst entwickelt und im bayerischen Eichstätt hergestellt. Großen Wert legt die kleine Manufaktur dabei auf nachhaltige Materialien und Prozesse - und natürliche auf eine herausragende Qualität.

Details: