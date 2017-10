ZEIT-Edition »Kult-Krimis«

Über diese Edition

Die Edition »Kult-Krimis« vereint wichtige Meilensteine in der literarischen Entwicklung der Kriminalliteratur. Mit Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes erblickte Ende des 19. Jahrhunderts der erste analytische, wissenschaftlich arbeitende Privatdetektivs das Licht der Welt. Im »Golden Age of Crime« begeisterten Autorinnen und Autoren wie Agatha Christie und Dorothy L. Sayers ein Massenpublikum. Edgar Wallace wurde als »King of Thrillers« bekannt. Mit Georges Simenons Kommissar Jules Maigret betrat der erste staatliche Ermittler von Bedeutung die literarische Szene, der obendrein mit psychologischen Methoden an das Verbrechen heranging. Der Typ des „hard-boiled detective“, des kalten, zynischen, illusionslosen Detektivs, eindrucksvoll in Szene gesetzt von Dashiell Hammett und Raymond Chandler, brachte ein neues Element in das Genre. Einen Gegenentwurf lieferten die ersten sozialkritischen Schwedenkrimis ab den 1960er-Jahren. Tauchen Sie mit diesen zehn einzigartigen Büchern ein in die geheimnisvolle Welt der Kriminalgeschichte!