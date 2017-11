ZEIT-Edition »Jazz von A - Z. Die Michael Naura Jazzanthologie«

Newport Jazz Festival – Live at Carnegie Hall, aufgenommen 1973, verewigt die großartige Jazzsängerin Ella Fitzgerald an einem historischen Abend. Gemeinsam mit einer Reihe ihrer wichtigsten Wegbegleiter präsentiert sie auf diesem Album viele der Songs, die sie weltberühmt machten.

1 I've Gotta Be Me 3:04

2 Good Morning Heartache 5:02

3 Miss Otis Regrets (She's Unable to Lunch Today) 4:12

4 Don't Worry 'Bout Me / These Foolish Things (Remind Me of You) 5:30

5 Any Old Blues 4:44

6 A-Tisket A-Tasket 2:22

7 Indian Summer 4:41

8 Smooth Sailing 4:43

9 You Turned the Tables on Me 4:43

10 Nice Work If You Can Get It 2:22

11 I've Got a Crush on You 2:19

12 I Can't Get Started / The Young Man With The Horn / 'Round Midnight 9:00

13 Star Dust 3:31

14 C Jam Blues 11:51

15 Taking a Chance on Love / I'm in the Mood for Love 3:07

16 Lemon Drop 5:01

17 Some of These Days 4:31