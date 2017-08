ZEIT-Weinedition »Katalonien«

Heute steht mit Joan Juvé Santacana‘s Tochter Meritxell Juvé also die sechste Generation bereit, Katalonien und die Welt mit Cava und Wein zu versorgen. Während die Keller in Sant Sadurní Platz bieten für das Versekten von 12 bis 13 Millionen Flaschen, entstehen in den Hallen von Espiells die Stillweine und die Grundweine für den Cava. Und wie ist das mit Punkt eins, der Qualität? Alles, was Juvé & Camps produziert, ist bio. Alle Trauben für 3 Millionen Flaschen Cava und 700 000 Flaschen Stillwein werden von Hand geerntet, jede einzelne Flasche Cava von Hand gerüttelt, alle Cavas (außer einem Rosado) sind von der Qualitätsstufe Reserva oder Gran Reserva, also mindestens 15 oder 30 Monate auf der Hefe gereift. Auch in Sant Sadurní also lassen sich Cavas und Weine machen, die aus der Masse herausragen.

Hersteller/Importeur: Juvé y Camps / Smart-Wines GmbH

Alkoholgehalt: 12 %

Allergenhinweis: enthält Sulfite

Preis pro Liter: 17,11 EUR

Jahrgang: 2014