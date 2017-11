ZEIT-Weinedition »Sizilien«

Die Mittelmeerinsel Sizilien war bereits in der Antike berühmt für ihre Weine und auch heute gehört die größte und geschichtsträchtigste Weinbauregion Italiens wieder zu den spannendsten. Dafür gibt es vielerlei Gründe: die variantenreiche Landschaft, die ambitionierten Winzer, das Klima, die Einflüsse aus Orient und Okzident, und natürlich der alles dominierende Ätna. Man könnte meinen, der Vulkan müsse für die Bewohner Siziliens bedrohlich wirken, doch das Gegenteil ist der Fall. Denn der Ätna hat der Insel durch seine zahlreichen Eruptionen, sehr fruchtbaren, mineralischen Boden geschenkt. Getreide, Obst, Gemüse und Trauben präsentieren sich auf den Märkten der Ätna Region in einer Fülle und intensiven Aromatik, die sich auch in der traditionellen Küche wiederfindet. Insbesondere der Fokus auf den Weinen vom Vulkan machen diese Auswahl zu etwas Einzigartigem: Da wären zunächst, die drei sagenhaften Weine vom Ätna und Ihre Produzenten: Michele Faro (Pietradolce), Francesco Cambria ( Cottanera) und Alberto Cusumano (Alta Mora). Als Michele mit dem Weinbau anfing, geschah es aus großer Liebe zu den alten Reben. Denn auf geradezu wundersame Weise blieben einige Rebanlagen sowohl von der Reblaus als auch von den Lavaströmen des Ätna verschont und tragen bereits seit über 100 Jahren Nerello Mascalese.

Die historischen Weingärten präsentieren sich als üppige Oasen inmitten der von der Lava gezeichneten Landschaft. Ihre tiefen Wurzeln graben sich weiterhin aufhaltsam durch Gestein und Sedimentschichten und fördern die besten Weine zu Tage, die der Ätna zu bieten hat. Sie zeigen im Glas eine unvergleichliche aromatische Vielseitigkeit und mineralische Dichte. Insbesondere die Winzer am Ätna wissen um die Einzigartigkeit Ihrer Kulturlandschaft und begegnen ihr mit Demut, Respekt und Liebe. Freuen Sie sich gleich drei Weine: einen Etna Bianco, einen Etna Rosso und einen Etna Rosato in diesem Paket kennenzulernen. Ein weiterer sehr außergewöhnlicher Wein im Paket kommt von der Insel Salina, die vulkanischen Ursprungs ist und wie der Name schon sagt, für Ihre Salzseen berühmt war. Diese Salzigkeit findet sich in dem auf der Insel angebauten Wein wieder und ebenso in dem „Shamaris“ ein Wein aus der ebenfalls authochthonen Rebsorte Grillo, dessen Geschmack nach Zitrusfrüchten und Meersalz sofort Lust auf Urlaub macht. Probieren Sie diese Weine unbedingt auch zu Meeresfrüchten und Fisch oder kochen Sie das Rezept aus dem Begleitbuch nach. Und dann wäre da noch der Nero d ´Avola, der auch hierzulande häufig in der kleinen gemütlichen Trattoria um die Ecke ausgeschenkt wird – das biologisch arbeitende Weingut Masseria del Feudo produziert einen Nero d´Avola der mit seiner wunderschönen Fruchtigkeit große Freude bereitet und als Begleiter einfacher Speisen wie Pasta oder Pizza besonders gut zur Geltung kommt.

Mit dieser Edition nehmen wir Sie mit auf eine Genussreise zu den besten Produzenten Siziliens. Sichern Sie sich die neue ZEIT-Weinedition und genießen Sie die sizilianischen Weine in diesem Probierpaket – zum Vorteilspreis von 79,95 €.