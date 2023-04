ZEIT LEO-Edition »Abenteuer Wald«

Mit diesem spannenden Forscherbuch über den Wald und seine Bewohner gehen Ihre Kinder auf ihre eigene Entdeckungsreise. Spannende Informationen, Tipps für Beobachtungen und Platz für eigene Notizen machen den Wald so richtig erlebbar. Von welchem Tier stammen die Kötel auf dem Waldboden? Wurde der Zapfen am Boden von einer Maus oder einem Eichhörnchen angenagt? Im Wald wimmelt es von Leben – am Tag und bei Nacht. Nach welchen Zeichen man Ausschau halten muss, verrät dieses Buch.

Details: 128 S., Festeinband, 14,8 x 19,1 cm