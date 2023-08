ZEIT-Edition »Kunterbunte Gefühle«

In diesem hinreißenden Buch von Mies van Hout drücken prachtvolle Fische in leuchtend schillernden Farben aus Pastell und Wachs Gefühle und Stimmungen aus. Der Leser schwimmt förmlich durch die Bilder: einsam, zornig, scheu, nervös, glücklich … und begegnet dabei außergewöhnlichen Fischen. Wer hätte gedacht, dass sich Emotionen und Stimmungen auf derart einzigartige Weise so treffend darstellen lassen? Ein besonderes Buch zu Emotionen – farblich und künstlerisch gestaltet, für die Kleinen und die Großen.

Gefühlsvielfalt : Ein kleiner Fisch nimmt uns mit auf die Reise durch die Welt der Gefühle. Heute bin ich... glücklich, zornig, zufrieden. Und du? Bereits kleine Kinder werden darin angeregt, über ihre Empfindungen zu reden, diese zu benennen und besser zu verstehen.