3er-Set ZEIT-Edition »VERBRECHEN«

ZEIT VERBRECHEN ist einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts. Sabine Rückert, die stellvertretende Chefredakteurin und Kriminalreporterin der ZEIT, und Andreas Sentker, Leiter des Wissensressort der ZEIT, sprechen mit ihren Gästen alle 14 Tage über echte Kriminalfälle aus Deutschland und nehmen dabei Kriminalistik, Strafrecht und Justiz unter die Lupe.

Dieses Set enthält den kompletten VERBRECHEN-Lesestoff - mehr Podcast-Hintergrundlektüre geht nicht. In diesen drei Büchern erfahren Sie mehr über jeweils zehn der spektakulärsten Fälle: Lesen Sie die ausführlichen und spannenden Artikel, die ursprünglich dazu in der ZEIT erschienen sind, erfahren Sie neue Informationen über die jüngste Weiterentwicklung der Fälle und erhalten Sie Einblick in Aktenmaterial, das bisher noch nicht veröffentlicht wurde.



Tauchen Sie ein in die Hintergründe von dreißig außergewöhnlichen Kriminalfällen – spannend, unglaublich, mitreißend.