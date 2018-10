ZEIT-Edition »Helmut Schmidt bei der ZEIT«

Am 23. Dezember 2018 wäre Helmut Schmidt 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass veröffentlicht die ZEIT einen Fotoband mit Bildern, die der Fotograf Werner Bartsch zwischen 1995 und 2015 gemacht hat. Sie zeigen Schmidt bei der Arbeit: engagiert, involviert und häufig im Gespräch. Texte von ZEIT-Kollegen und Wegbegleitern erinnern an Schmidt in seiner Rolle als Publizist und ZEIT-Herausgeber. Auch der Fotograf kommentiert viele seiner Erlebnisse mit Helmut Schmidt. Sein Foto der berühmten Zigarettenschatulle, in der Helmut Schmidt seine geliebten Mentholzigaretten und seinen Schnupftabak Marke »Gletscherprise« verwahrte, wird hier zum ersten Mal veröffentlicht, und liefert ein einmaliges Zeugnis von Schmidts markanter Persönlichkeit.