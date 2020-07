ZEIT-Edition »Wissenschafts-Thriller«

Ein Duft, der Aggressionen auslöst, ein toter Philosoph, der bei Mordermittlungen hilft oder ein Computervirus, der die Welt ins Chaos stürzt: Die Themen der hier versammelten Thriller sind außergewöhnlich und vor allem wissenschaftlich! Die neue ZEIT-Edition »Wissenschafts-Thriller« verspricht nicht nur 8x Hochspannung, sondern nimmt Sie mit in die Welt ganz unterschiedlicher Forschungsgebiete: Ob im Bereich der Genetik, Neurologie oder Klimatologie – jeder einzelne Band verbindet auf hervorragende Weise Wissen mit packendem Krimistoff. Aufgegriffene Fragen wie Liegt im Eis der Weg zum ewigen Leben?, Wie frei sind wir wirklich? oder Gibt es ein Killer-Gen? sind aktuell, vielfältig und äußerst brisant.

Die acht Bände sind nicht nur farblich ein Hingucker, sondern auch die Ausstattung mit Schutzumschlag und Lesebändchen ist hochwertig. Der attraktive Schuber macht die Edition außerdem zu einem tollen Geschenk für alle Fans von intelligenten Thrillern.

Wer mehr über die wissenschaftlichen Hintergründe der spannenden Fälle wissen will, findet ein exklusives Nachwort der ZEIT Wissen-Redaktion in jedem Band. Hier analysieren ZEIT-Autoren den Wahrheitsgehalt des Thrillers und stellen dem fiktiven Text aktuelle Forschungsergebnisse gegenüber. Außerdem werden die wichtigsten Fachbegriffe in einem Glossar erläutert, so dass keine Fragen offen bleiben.

Sichern Sie sich jetzt diese besondere Edition für nur 89,95€ und erleben Sie Nervenkitzel bis zur letzten Zeile…