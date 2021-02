ZEIT-Edition »Die Klassiker von morgen«

Victor kann sein albernes Siegerdasein als erfolgreicher Investmentbanker schon lange nicht mehr ernst nehmen. Alle Versuche, sich zu verlieben, scheinen ebenso zum Scheitern verdammt zu sein, wie es seine Ehe war. Er ist ein Produkt der marktorientierten deutschen Gesellschaft, und dieselben Fähigkeiten, auf denen sein Erfolg in diesem System basiert, weisen ihm jetzt den Ausweg – eine Revolution.





Alexander Schimmelbusch , geboren 1975 in Frankfurt am Main, wuchs in New York auf, studierte an der Georgetown University in Washington Volkswirtschaftslehre und Germanistik und arbeitete dann fünf Jahre lang als Investmentbanker in London. Heute lebt er als Autor und Journalist in Berlin und New York. Sein Debüt »Blut im Wasser« gewann den Preis der Hotlist der unabhängigen Verlage. »Hochdeutschland« ist sein vierter Roman.







Details: 192 Seiten, Klappenbroschur, mit einem exklusiven Nachwort von Florian Illies