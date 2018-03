ZEIT CAMPUS Ratgeber Berufseinstieg 2018

Ein Vorstellungsgespräch ist wie ein erstes Date, schreibt unsere Redakteurin Nadja Kirsten. Man steht vorher länger als nötig vor dem Kleiderschrank, macht sich nervös auf den Weg, geht im Kopf noch mal die zwei, drei Sätze durch, die man unbedingt sagen will. Und dann? Funkt es. Oder man erlebt eine schlimme und quälend lange Stunde, nach der beide wissen: Das wird nichts mit uns. Eben wie beim ersten Date. Viele von uns verbringen mehr Zeit bei der Arbeit als mit dem Partner. Deshalb ist es so wichtig, einen Job zu finden, der zu einem passt, und eine Aufgabe, an der man wachsen kann.

Tipps für die Suche, die Bewerbung und den Start in den Beruf gibt es auf den 132 Seiten in diesem Heft.

Weitere Themen im Heft: