Outdoorlampe »Balad«, 38 cm

Die Outdoor-Lampe »Balad« von Fermob überzeugt durch ihre Funktionalität, puristisches Design und Handlichkeit. Dank ihres langlebigen, per USB ladbaren Akkus und des praktischen Griffs aus lackiertem Aluminium, lässt die »Balad« sich kabellos überall im Garten oder auf der Terrasse platzieren. Ob auf dem Gartentisch, in einen Baum gehängt oder zu mehreren im Garten verteilt – die handliche Outdoor-Leuchte bietet angenehme Beleuchtung für laue Abende. Unterstrichen wird dies noch zusätzlich durch ihre vierstufige Dimmfunktion. So erzeugt die Lampe von klarem, weißen bis zu gemütlichem Licht per Knopfdruck die gewünschte Atmosphere.

Die Outdoor-Lampe »Balad« von Fermob ist in zwei Größen erhältlich.