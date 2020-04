ZEIT-Sonderedition »POLAR Thermometer«

Die Instrumentenserie POLAR umfasst die wichtigsten meteorologischen Messgeräte Thermometer, Haar-Hygrometer und Barometer, die Sie über die aktuellen Wetterbedingungen und das Raumklima informieren. Aus den Veränderungen des Luftdruck-Standes können Sie zudem auf den Wetterablauf der folgenden Tage schließen.

Design by Mark Braun

Im Entwurf von Produktdesigner Mark Braun wurden die besonderen und vor allem inspirierenden Qualitäten der renommierten Feinmechanik-Manufaktur FISCHER in ein zeitgenössisches Design übersetzt. Die Genauigkeit der Messgeräte wird mit einem prägnanten Zeiger hervorgehoben. Dieser ist an seiner Spitze umgebogen und gewährleistet ein parallaxefreies und damit sehr genaues Ablesen des jeweiligen Messwertes. Die optimalen Messbereiche sind immer im markanten FISCHER-Blau hervorgehoben und geben dem Nutzer eine Orientierung, ob es Abweichungen zum idealen Raumklima, zur idealen Wetterlage gibt. Die Typografie und Indizes der Zifferblätter sind bei aller grafischen Feinheit sachlich und gut lesbar gehalten. FISCHER steht für hochwertige analoge Messtechnik. Das Design ist so konzipiert, dass Durchbrüche im Ziffernblatt Einblicke in das spannende Innenleben der Messgeräte geben. Das Gehäuse der Instrumentenserie unterstreicht die Qualität dieser feinen analogen Messtechnik und hebt mit der markanten Phase am Bodenteil die Position an der Wand mit besonderer Leichtigkeit hervor. Insgesamt inszeniert die Instrumentenserie POLAR so die Relevanz der analogen Messtechnik, die uns langlebig und zuverlässig mit dem Raumklima und der Wetterlage im Einklang leben lässt.

Das Thermometer dient der Messung der Lufttemperatur in °C. Als Messelement wird ein Bimetall mit hoher spezifischer Ausbiegung genutzt, welches mit geringer Trägheit auf Temperatur-Änderungen reagiert.

Alle Messinstrumente werden im Herstellerwerk genauestens einjustiert und arbeiten völlig wartungsfrei. Jedes einzelne Instrument ist mit einer Serien-Nummer versehen. Der gebogene Instrumenten-Zeiger ermöglicht eine parallaxefreie Ablesung des jeweiligen Messwertes. Zudem lässt sich eine Veränderung des Messwertes mit Hilfe des im Glas befestigten Index-Zeigers leicht erkennen. Das Gehäuse (Durchmesser 133 mm. Höhe 45 mm) der Instrumentenserie besteht aus hochglanzpoliertem und lackiertem Messing. Die feinmechanische Instrumentenserie POLAR wird bei FISCHER in Deutschland handgefertigt.

