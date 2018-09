"ZEIT-Edition »Komm mit ins Land der Fantasie«"

„Kissen aufrecht, Leselampen an, ein Kind rechts und ein Kind links im Arm, das Buch auf den Schoß, dann beginnt der schönste Teil des Tages: [Wir] tauchen ein in unsere gemeinsame Phantasiewelt.“

- Daniela Rohrbeck

„Der schönste Vorlesemoment war für mich, als ich meinem Sohn (damals 6 Jahre) zum wiederholten Male Jim Knopf vorlas, und mein Großer (damals14) in der Tür stand und fragte: Darf ich auch zuhören?“

- Marion Waldau

„Der schönste Vorlese-Moment ist, wenn meine 2jährige Tochter am Ende der Geschichte „nochmal, nochmal, Mama“ ruft.“

- Katharina Reich

„Nach 35 Jahren Vorlesen in der Grundschule sind jetzt meine schönsten Vorlesemomente, wenn sich meine Enkelkinder voller Vertrauen an mich kuscheln, in dem gefühlten Wissen, dass ich sie in eine andere Welt hinein „zaubern“ kann.“

- Annette Algermissen

„Mein schönster Vorlesemoment war, als ich bei meinem kleinen zweijähriger Sohn nach dem abendlichen Vorleseritual beim Zudecken unterm Kopfkissen noch ein kleines eingeschmuggeltes Bilderbuch gefunden habe: „für später“, wie er meinte.“

- Oliver Nieuwenhuis