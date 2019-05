ZEIT-Edition »Weltliteratur für Kinder 2«

Des Nachts reitet ein Vater mit seinem Sohn im Arm durch einen stürmischen Wald. Das Kind ängstigt sich, es glaubt den gespenstischen Erlkönig zu erkennen, der ihn in sein Reich locken will. Versucht der Vater zunächst noch, eine natürliche Erklärung für die Erscheinung zu finden, so hat er doch zuletzt deren Kraft nichts entgegenzusetzen.





Neu erzählt von Barbara Kindermann. Illustriert von Sabine Wilharm. 24 Seiten.





Johann Wolfgang von Goethe gilt als bedeutendster Vertreter der Deutschen Klassik. Mit dem »Erlkönig« verfasste er eine der berühmtesten Balladen der deutschen Literatur; eine dänische Volksballade hatte ihn dazu inspiriert.





Sabine Wilharm, geboren 1954, hat Illustration an der Fachhochschule in Hamburg studiert und arbeitet seitdem freiberuflich für Zeitschriften- und Kinderbuchverlage. Sie lehrte außerdem Illustration an der HAW Hamburg.