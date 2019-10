Christo »Wrapped Globe« ZEIT-Sonderedition

Ein Globus ruht auf dem nackten Rücken eines Menschen. Die Position erscheint ambivalent: Liegt die Kugel sicher oder droht sie wegzurollen? Für seine Collage bearbeitet Christo eine Fotografie seines Globus aus den 1960er Jahren und montiert sie auf das Foto eines männlichen Rückenakts. Die Erdkugel selbst ist verhüllt in halbtransparente Folie und mit hellem Faden umwickelt. Unter der Collage steht der Werktitel WRAPPED GLOBE EURASIAN HEMISPHERE in Christos prägnanter Handschrift. Die besondere Haptik der Collage ergibt sich nicht zuletzt aus der Verwendung Christo-typischer Materialien wie Kreppband und Karton. Waagerechte und senkrechte Linien scheinen den Globus zu stützen und Ziffern am Bildrand lassen die Vermessung der Welt erahnen. Bereits 1989 verhüllte Christo einen Globus für das Cover des »Time« Magazine. Damals war der amerikanische Kontinent hinter Folie und dunklen Schnüren zu sehen. Immer nur kurzfristig und unwiederholbar spiegeln alle großen Aktionen Christos eine Vergänglichkeit wider und rücken die Würde des Augenblicks in den Fokus. Ein Aspekt, der sich auch in der Collage »Wrapped Globe (Eurasian Hemisphere)« wiederfindet.

Details zum Werk:

Format: 85 x 75 cm (H x B)

Material: Siebdruck mit Collage (Bleistift, Kohle, Pastell, Wachsstift, Kunststofffolie, Schnur), Fotografien von André Grossmann

Auflage: in Kooperation mit Galerie Breckner, 160 arab. und 90 röm., vom Künstler handsigniert, nummeriert und datiert