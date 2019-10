ZEIT-Edition »Die schönsten Familienfilme«

Nach den berühmten Büchern von Astrid Lindgren



Endlich Sommerferien! Lisa, Lasse und Bosse, Ole, Inga und Britta können es kaum erwarten, die freien Wochen mit allerlei Abenteuern zu füllen. Gemeinsam gehen die Kinder zum Angeln; sie fangen Krebse, übernachten auf dem Heuboden, begeben sich auf eine Schatzsuche und belauschen sogar einen Wassergeist. Auch beim Rübenverziehen packen alle mit an, denn zusammen macht es einfach viel mehr Spaß. Manchmal darf auch Oles kleine Schwester Kerstin mitmachen. So vergehen die Tage wie im Flug, und am Ende der Ferien sind sich alle einig: Nirgendwo ist es so schön wie in Bullerbü!



1986

Realfilm Farbe

Laufzeit: 87 Minuten



FSK-Freigabe: 0

ZEIT-Altersempfehlung: ab 5 Jahren

FBW-Prädikat: Besonders wertvoll