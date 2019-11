6 CDs »Weihnachten II« DIE ZEIT Genuss-Momente

Hörprobe Nr. Titel Dauer

1 The Christmas Song 4:32

2 Ave Maria 5:46

3 Winter Wonderland 3:09

4 First Noel 2:51

5 Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! 4:03

6 Hallelujah 3:04

7 I Really Don’t Want Much for Christmas 4:19

8 Have Yourself A Merry Little Christmas 4:31

9 Santa Claus Is Coming to Town 4:09

10 Silent Night 5:45

11 Little Drummer Boy 3:05

12 O Little Town Of Bethlehem 3:10