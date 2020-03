ZEIT-Edition »Märchen-Klassik für kleine Hörer«

Brüder Grimm: Aschenputtel mit Musik von Gioachino Rossini:

Trotz Verbot der Stiefmutter ist Aschenputtel verkleidet auf den Ball ins Schloss geschlichen. Der Prinz ist fasziniert von ihr. Als sie um Mitternacht nach Hause eilt, bleibt ihr Schuh zurück und für den Prinzen beginnt eine aufregende Suche nach der Unbekannten.

Gioachino Rossini (1792–1868) war ein italienischer Komponist. Der Musikersohn begann im Alter von 12 Jahren zu komponieren, wurde Operndirektor in Neapel und Paris und ging mit seinen 39 Opern als »Meister der komischen Oper« in die Geschichte ein.

Laufzeit: 27:37 Minuten

Brüder Grimm: Schneewittchen mit Musik von Giuseppe Verdi

Weil der Spiegel an der Wand sagt, dass Schneewittchen die Schönste sei im ganzen Land, will ihre böse Stiefmutter sie umbringen lassen. Schneewittchen flieht in den Wald und findet Zuflucht im kleinen Haus bei den sieben Zwergen. Doch auch hier erlebt sie aufregende Abenteuer.

Giuseppe Verdi (1813–1901) war ein italienischer Komponist, der bereits als Kind sehr talentiert Orgel spielte. Er stieg zum wichtigsten Opernkomponisten Italiens auf und seine Opern werden bis heute weltweit gespielt.

Laufzeit: 25:36 Minuten