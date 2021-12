Balance Board »das.Brett«, geölt

Shopkunde Am: 18.12.2020

Gute Qualität, schnelle Lieferung, gerne wieder

Das Balance Board kann schnell und gut verpackt bei uns an. Der Preis ist zwar nicht ganz günstig und es gibt einige billigere Anbieter, aber die Qualität ist sehr gut und uns war es wichtig, dass es in Deutschland hergestellt wird.

Wir sind sehr zufrieden und freuen uns schon, wenn unser Enkelkind es an Weihnachten auspacken wird.



Vielen Dank, und liebe Grüße :)