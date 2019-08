ZEIT-Sonderedition »N°03« von MeisterSinger

Reduzierte Gestaltung, meisterhafte Ästhetik.

Das Modell »N°03« (ø 40mm) in der ZEIT-Sonderedition überzeugt als ästhetisch-stilvoller Zeitmesser mit außergewöhnlichem Design und erscheint exklusiv mit einem stahlblauen Zifferblatt mit fein schimmerndem Sonnenschliff und kontrastreichen Indizes in weiß. Das weiße Datumsfenster mit dunkelblauen Ziffern unterstreicht die Unverwechselbarkeit dieser puristischen Uhr. Wie alle Zeitmesser der renommierten Manufaktur MeisterSinger verfügt auch die auf nur 50 Stück limitierte Sonderedition lediglich über einen Stundenzeiger, dessen nadelfeine Spitze die Zeit auf fünf Minuten genau anzeigt – eine Reminiszenz an historische Turmuhren aus dem Mittelalter. Mit dem bewussten Verzicht auf Minuten- und Sekundenzeiger sowie einer klaren Optik verhilft die »N°03« von MeisterSinger ihrem Träger zu Gelassenheit und einem Blick auf das wirklich Wichtige. Das robuste Schweizer Automatik-Uhrwerk Sellita SW200 1 mit 38 Stunden Gangreserve macht die »N°03« (ø 40mm) zum verlässlichen Begleiter in der Freizeit oder im Business-Alltag.

Sichern Sie sich mit der »N°03« von MeisterSinger ein streng limitiertes Sammlerstück mit individueller Nummerngravur auf dem Gehäuseboden in der hochwertigen Editions-Schatulle zum einmaligen Preis von 1.790,00 €.