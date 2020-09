ZEIT-Sonderedition »Flieger Automatic Deep Blue«

Die »Flieger Automatic Deep Blue« zeichnet sich durch ihre modischen Akzente aus. Dennoch ist das Design kein Selbstzweck, sondern folgt einem klaren Ziel: Die Zeit muss unter allen Bedingungen schnell und eindeutig ablesbar sein. Das garantieren die große, rautenförmige Zeiger, die gut unterscheidbaren Stabindexe für Minuten und Stunden, schnörkellose Ziffern – für die Sekunden in Orange – sowie das charakteristische Fliegeruhren-Dreiecksymbol auf 12 Uhr. Alle Elemente heben sich kontrastreich vom blauen Dégradé-Hintergrund ab und leuchten dank Super-LumiNova-Beschichtung auch in absoluter Dunkelheit über viele Stunden nach. Um Tutimas Anspruch an unbedingte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit seiner Zeitmesser zu erfüllen, werden widerstandsfähige Materialien wie Edelstahl und kratzfestes Saphirglas (Härtegrad 9 Mohs – nur ein Diamant ist härter) beim Gehäuse verwendet. Zusätzlich sind Krone und Boden der Flieger verschraubt, so dass sie einem geprüften Druck von 10 atm (entspricht 100 Meter Wassertiefe) standhält. Durch den Saphirglas-Sichtboden lässt sich das Herz der Uhr bei der Arbeit bewundern, das zuverlässige Kaliber Tutima 330. Beim Tragen wird die Uhr automatisch aufgezogen – mit einer Gangreserve von 38 Stunden. Den rhodinierten Automatikrotor ziert als Zeichen der Echtheit und Güte einer Tutima Glashütte das 18-Karat- Goldsiegel – von Hand in der Manufaktur mattiert und poliert. Das geschliffene und vergoldete Sperrrad und die manuell polierten Schraubenköpfe unterstreichen den edlen Charakter des Uhrwerks.