ZEIT-Sonderedition »max bill Chronoscope« von Junghans

Die Prinzipien und die Philosophie des Bauhauses leben bis heute in zahlreichen Designs fort. Auch die Uhren des außergewöhnlichen Designers Max Bill, der vor über 50 Jahren seine Uhren für Junghans entwarf, spiegeln den Geist des Bauhauses wieder. Klare Linien, runde, schnörkellose Formen und eine Reduktion auf das Wesentliche kennzeichnen die zeitlosen Zeitmesser, die bis heute nahezu unverändert gefertigt werden. Das gewölbte Hartplexiglas gibt den Blick auf das puristische Zifferblatt frei. In der ZEIT-Sonderedition stehen weiße Ziffern – in einer eigens für die Uhren entwickelten Typografie – auf einer grauen Datumsscheibe. Junghans verbindet mit diesen Uhren die Gestaltungsphilosophie des Bauhauses und Uhrmacherkunst made in Germany. Mit ihrem Understatement wird die Gebrauchstauglichkeit ebenso betont wie der Charakter der Trägerin und des Trägers.