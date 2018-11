ZEIT-Weinedition »Portugal«

Portugal ist das Sehnsuchtsland vieler Urlauber an der Atlantikküste – und für viele ein noch unbekanntes Weinland, das immer wieder überrascht. An den malerischen Hängen des zu Weltkulturerbe-Ehren gekommenen Douro-Tals wachsen auf historischen Schieferterrassen nicht nur die Reben für den bekanntesten aller portugiesischen Weine – den legendären Portwein. Ehrgeizige Winzer keltern hier aus Dutzenden Traubensorten, die außerhalb Portugals kaum jemand kennt, längst auch andere fabelhafte Rot- und Weißweine. Mit dem Six Grapes Ruby Reserve Port von Graham´s stellen wir Ihnen den fruchtigen Lieblingsportwein Winston Churchills vor, der bereits 1934 bei der Jungfernfahrt der Queen Mary ausgeschenkt wurde. Die Schwestern Luisa und Maria Borges stellen hingegen einen eleganten, schlanken Rotwein vor und ihr Nachbar aus dem Duoro-Tal Joao Magalhães weiß mit seinem tiefgründigen Dorna Velha Tinto Reserve zu beeindrucken.



Das nächste bekannte Anbaugebiet auf usnerer Reise ist das Vinho Verde. Wir treten hier den Beweis an, dass es dort frische, charaktervolle Weine zu entdecken gibt, die wenig mit dem in Deutschland häufig vorzufindenden Tafelwein zu tun haben. Eine echte Rarität stellen wir Ihnen mit dem Espumante von Soalheiro vor, dem ersten flaschenvergorenen 100%igen Alvarinho. Gleich nebenan sind wir dann bei dem ehrgeizigen Winzer Anselmo Mendes, dessen Weine in die Top-Liga des Vinho Verde gehören und der nebenher auch als gefragter Berater im ganzen Land unterwegs ist. Unsere letzte Station führt ins Bairrado: zwischen Porto und Lissabon gelegen profitiert die Gegend sehr vom Einfluss des Atlantiks. Hier folgt die Kult-Winzerin Filipa Pato mit großer Leidenschaft der Mission des biodynamischen Anbaus. Sie arbeitet extrem naturnah und qualitätsorientiert und bringt echte Charaktere in die Flasche. Lassen Sie sich verführen, dieses Land mit den gastfreundlichen Menschen und die Vielfalt des Weins kennenzulernen.

Mit dieser Edition nehmen wir Sie mit auf eine Genussreise zu den Spitzenwinzern Portugals. Sichern Sie sich die neue ZEIT-Weinedition und genießen Sie die portugiesischen Weine in diesem Probierpaket – zum Vorteilspreis von 74,95 €.