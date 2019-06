ZEIT Weinedition »Weine der Politik«

Wenn es um Wein geht, hält Daniel Vollenweider nicht viel von Kompromissen. Er kam aus der Schweiz an die Mosel, weil es ihm die restsüßen Weine angetan hatten, jene Tropfen, die im Mund ständig zwischen Süße und Säure wechseln, die aber nur an der Mosel richtig

gelingen. Er fand eine alte Kellerei am Moselufer im StädtchenTraben-Trarbach. Und er begann Rieslingweine zu erschaffen, die in ihrer Kompromisslosigkeit ihresgleichen suchen.



Hersteller/Importeur: Weingüter Wegeler

Rebsorte: Riesling

Säure, Zucker, Alkoholgehalt: 9,4 g/l / 94,4 g/l / 8,0 %

Allergenhinweis: enthält Sulfite

Sensorik: Pfirsichduft; Aprikosenaroma im Geschmack, auch rote Johannisbeere und sogar ein bisschen Kerbel; die Süße wird sehr schön mit gesunder Säure ausgeglichen; hat Charakter und Wucht.