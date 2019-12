Gin-Set zum selber herstellen

Gestalten Sie mit dem Gin-Set Ihren persönlichen Gin und genießen Sie diesen gemeinsam mit Ihren Liebsten zu ganz besonderen Anlässen.

Das »Gin-Set zum selber herstellen« enthält Zutaten für Ihren ganz eigenen Craft Gin. Frischer Wacholder und neun aufregende Gewürze in zwölf Glasröhren sind in dieser praktischen Geschenk- und Aufbewahrungsbox enthalten. Ebenfalls im Set enthalten sind zwei leere Flaschen mit dem DO YOUR GIN-Label für eine ganz individuelle Gestaltung sowie ein praktischer Trichter. Dazu gibt es noch drei ausgewählte Rezeptvorschläge, damit Sie direkt mit der eigenen Herstellung starten können. Wir empfehlen Ihnen dazu neutralen Alkohol wie Vodka oder 40%vol verdünnter Weingeist.

Mit den neun Gewürzen sind theoretisch über 370 Millionen verschiedene Geschmacksnoten denkbar. Somit wird jeder Gin zu einer ganz eigenen Kreation und überzeugt durch ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis.

Sichern Sie sich jetzt das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten zu jedem Anlass oder beschenken Sie sich selbst und präsentieren auf Ihrer nächsten Feier Ihre ganz eigene Spirituosen-Kreation.