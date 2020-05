Whisky-Set zum selber herstellen

Gestalten Sie mit dem Whisky-Set Ihren persönlichen Whisky und genießen Sie diesen gemeinsam mit Ihren Liebsten zu ganz besonderen Anlässen.

Das »Whisky-Set zum selber herstellen« enthält Zutaten für Ihren ganz eigenen Craft Whisky. Mit den drei verschiedenen Fasshölzern Vanilla Dream, Dark Chocolate und American Sweetheart gelingt die typische Fassreifung auch in der Flasche. Sechs aromatische Botanicals, beispielsweise Kaffeebohnen und Orangenschale, ermöglichen es Ihnen zudem, Ihrem Whiskey eine ganz individuelle Note zu verleihen. Somit wird jeder Whisky zu einer ganz individuellen Kreation und überzeugt durch ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis.

Doch das »Whisky-Set zum selber herstellen« ist nicht nur für Spirituosen-Liebhaber geeignet, die genau wissen was sie wollen: In einem praktischen Glossar werden Ihnen drei Rezeptvorschläge an die Hand gegeben und darüber hinaus noch interessantes Whisky-Wissen über Alkohol, Schottischen Scotch, Irish Single-Malt, Amerikanischer-Bourbon vermittelt. Damit ist das hochwertig verarbeitete Set, bestehend aus zwei Glasflaschen mit Holzkorken, Etiketten zum Beschriften, sowie Trichter und Eiswürfeln aus Edelstahl, eine besondere Geschenkidee für Spirituosenliebhaber.

Sichern Sie sich jetzt das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten zu jedem Anlass oder beschenken Sie sich selbst und präsentieren auf Ihrer nächsten Feier Ihre ganz eigene Spirituosen-Kreation.