ZEIT-Weinedition »Toskana«

Sechs charaktervolle Rotweine aus der Toskana

Die Toskana, Sehnsuchtsort der deutschen Dichter, Denker und Touristen! Zugegeben, ein bisschen Wein war bei all der Liebe immer auch im Spiel: Nicht umsonst haben die Gewächse aus der Toskana seit Jahrzehnten einen Ruf wie Donnerhall und die Namen der Anbaugebiete sind in aller Munde: Chianti Classico, Maremma, Montalcino, San Gimignano.... Wer deshalb auf den Gedanken käme, sich anderswo um sehen zu müssen, um Neues zu entdecken, der könnte das jetzt ziemlich bereuen. Warum? Weil es in der Toskana gerade wieder spannend wird.

Wir haben sechs Winzer getroffen, die beispielgebend für eine große Qualitätsoffensive in der Toskana sind. Und dabei könnten die Bedingungen unterschiedlicher nicht sein, von der kleinen familiengeführten Fattoria Poggio Alloro, die die berühmten Chianina-Rinder halten und alles erdenkliche Gemüse bis hin zu dem wunderbaren Gewürz Safran anbauen, über das nordeuropäische Aussteigerpaar Josephin und Jakko Peränen, die im Chianti ihren Traum leben bis zu altbekannten Vertretern wie Dr. Federico Carletti, dessen unermüdliches Drehen an der Qualitätsschraube Poliziano zu einem der besten Betriebe aus Montepulcianos geführt hat oder Giorgio Rivetti, den Starwinzer aus dem Piemont, der seiner Leidenschaft für den Sangiovese im Weingut Casanova de LaSpinetta nachgeht. Und bei allen Unterschieden gibt es doch auch Gemeinsamkeiten: Die ausgewählten Winzer eint ihr Anspruch im Einklang mit der Natur und viel Liebe zum Detail die besten Weine zu machen, die in ihrem Weinberg möglich sind. Alle Winzer arbeiten biologisch, reduzieren die Erträge, um mehr Komplexität und Charakter in die Weine zu zaubern und sie wählen die Form des Ausbaus mit Bedacht. Wurde die Rebsorte Sangiovese in der Vergangenheit aufgrund ihrer starken Tannine häufig durch den Einsatz von neuen, kleinen Barriquefässern erschlagen, so liegt das Augenmerk heute darauf, die pure Frucht und das Terroir erlebbar zu machen. Um zu diesem Ziel zu kommen, lassen sich die Winzer einiges einfallen. Von kurzen Maischestandszeiten über den Ausbau in Zementfässern. Viel mehr zu den Arbeitsweisen und Ideen der Winzer erfahren Sie im Begleitbuch zu dieser Edition. Genießen Sie das Paket gemeinsam mit Freunden, lassen Sie sich überraschen, von der »neuen« Toskana und teilen Sie ihre Erlebnisse. Die Geschichten im Buch laden ein zum gemeinsamen probieren, verstehen, und schwelgen in Reiseerinnerungen an die atemberaubenden Landschaften.

