ZEIT Weinedition »Beethoven«

250 Jahre wäre Ludwig van Beethoven in diesem Jahr geworden. Anlass genug, den Komponisten und Weinliebhaber zu feiern.

Gemeinsam mit den Weingütern Wegeler haben wir diese ZEIT-Weinedition für Sie entwickelt: zum Gedenken an den großen Komponisten, zum Genießen und um die Geschichte einer tiefen Freundschaft zu erzählen. Aber der Reihe nach: Begeben wir uns auf eine gedankliche Reise in das Jahr 1785. Aus einer zufälligen Begegnung Franz Wegelers und Ludwig von Beethovens während einer Wanderung sollte sich eine tiefe Männerfreundschaft entwickeln.

Dabei spielten zunächst zwei Dinge eine Rolle: die geteilte Leidenschaft für Weine von Mosel und Rheingau und die für Eleonore Breuning. War Eleonore zunächst Beethovens Klavierschülerin, so wurde sie immer mehr zu seiner Muse und seiner ersten großen Liebe. Zeitgleich suchte auch Wegeler ihre Nähe. 1803 heiratete Eleonore Franz Wegeler, Beethoven hingegen setzte sich mit der Beziehung musikalisch auseinander und schrieb die weltbekannte Oper »Fidelio«, die 1805 noch unter dem Namen »Leonore« in Wien uraufgeführt wurde. Die Freundschaft von Franz und Ludwig blieb sehr innig und vertraut, sie verbrachten gemeinsam Zeit in Wien und schrieben sich viele Briefe. Beethoven vertraute Wegeler bereits 1801 an, dass er sein Gehör verlieren würde. Und darüber hinaus genossen beide die Weine von Mosel und Rheingau. So liegt es nahe, dass die Weingüter Wegeler, deren Nachfahren in beiden Anbaugebieten Weingüter haben, gemeinsam mit der Beethoven-Stiftung und der ZEIT eine exklusive Edition entwickelt haben - als Ode an die Freundschaft.

Sichern Sie sich die neue ZEIT-Weinedition »Beethoven« inklusive ZEIT-Begleitbuch – zum Vorteilspreis von 79,95 €. Eine genussvolle Verkostung wünschen Ihnen die ZEIT-Weinexperten.

*Die Auslieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands und ist nicht an eine Packstation möglich.