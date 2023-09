ZEIT-Sonderedition »Meister fein Automatic« von Junghans

Mit filigraner Silhouette und strenger Linienführung transportiert die Meister fein Automatic die Historie der Uhrenlinie in die Zukunft. Elegante Klassik trifft auf innovative Formensprache: Seit ihren Ursprüngen in den 1930er Jahren ist die Meister-Linie das Herzstück der Kollektion von Junghans. Bis heute steht der Titel „Meister“ synonym für die feinsten Zeitmesser der Uhrenfabrik und hächste Gestaltungskompetenz. Mit der neuen Meister fein Automatic trägt Junghans nun diese einzigartige Identität der Meister in die Zukunft und verleiht ihr eine gänzlich neue Silhouette. Exklusiv für DIE ZEIT erscheint dieses Modell von Junghans in einer ganz besonderen Farbgebung: Die filigrane Datumsziffer sowie die Striche bei der 12 sind in einem feinen Braunton auf einem mattweißem Zifferblatt gestaltet.

Dabei ist die »Meister fein Automatic« (Ø 39,5mm) bestechend schlicht: Ihre strenge, moderne Linienführung zeichnet eine neuartige Formensprache und rückt die geometrische Gestaltung der Uhr in den Fokus. Wie aus einem Guss fügt sich ein sphärisches Saphirglas in das diskusfärmige Gehäuse des Zeitmessers, das sich zu seinem Sichtboden hin elegant verjüngt. Eine schmale Lünette führt die gewälbte Gehäuseform hin zu einem souverän schlicht gestalteten Zifferblatt. Feine, langgezogene Stundenmarkierungen und filigrane Balkenzeiger setzen Designbezüge zu Meister-Modellen der Vergangenheit und sind gleichzeitig Ausdruck der zukunftsweisenden Gestaltung der Uhr.

Mit dem lebendigen Sonnenschliff fängt das Zifferblatt den Blick des Betrachters gekonnt ein. In Kombination mit dem hochwertigen Lederarmband, welches vollkommen auf Ziernähte verzichtet, ergibt sich ein perfektes Zusammenspiel. Die »Meister fein Automatic« (Ø 39,5mm) von Junghans beweist, dass sich Wahrung und Wandel nicht ausschließen müssen. Sie vereint sie die Essenz eines Klassikers mit der Geometrie einer neuen Zeit. Auf der Rückseite des edlen Zeitmessers ist zudem seine unverwechselbare Editionisnummerierung eingraviert.

Sichern Sie sich Ihre auf 100 Stück limitierte »Meister fein Automatic« aus der berühmten Uhrenfabrik Junghans mit individueller Editions-Lasergravur auf der Rückseite.