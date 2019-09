»ZEIT-Bibliothek der Werte«

Jeder wünscht sich ein erfülltes Leben. Doch so simpel es scheint, so schwer ist es, im Einklang mit sich und anderen zu leben. Meist gilt es, fremdbestimmt Erwartungen zu erfüllen. Remo H. Largo zieht die Summe seiner jahrzehntelangen Forschungen und Erkenntnisse und zeigt uns, welche Bedürfnisse und Kompetenzen unsere Individualität formen, wie wir unsere Stärken, Begabungen, aber auch unsere Schwächen leben können und was das »passende Leben« ausmacht.





416 Seiten. Mit einem Nachwort von ZEIT-Autor Reinhard Kahl.

Platz 6 der SPIEGEL-Bestsellerliste (Hardcover Sachbücher).





Remo H. Largo, geboren 1943 in Winterthur, studierte Medizin an der Universität Zürich und Entwicklungspädiatrie an der University of California, Los Angeles. Von 1978 bis 1987 leitete er die Abteilung »Wachstum und Entwicklung« an der Universitäts-Kinderklinik Zürich.