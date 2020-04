ZEIT-Edition »Deutschlandreise«

„Kultur, Feste & Veranstaltungen“: Dieses praktische Büchlein bietet den perfekten Überblick über besonders bemerkenswerte kulturelle, kulinarische und andere Veranstaltungen überall in Deutschland. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Kitesurf Worldcup auf Sylt, dem Straßenkunstfestival La Strada in Bremen oder der Internationalen Jazzwoche in Burghausen? Die Erlebnisse dabei sind so vielfältig wie das Land selbst - lassen Sie sich überraschen!

Details: Broschur (DIN A5), 112 Seiten