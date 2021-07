ZEIT-Edition »Hotels zum Verlieben«

In den Bergen, am Wasser, in der Stadt oder auf dem Land: Dieser Bildband versammelt 45 einzigartige Hotels an ganz unterschiedlichen Orten in Europa. Jedes von ihnen ist ganz individuell, mit Geschichte, ungewöhnlicher Architektur und interessanten Gastgebern. Ob ein illustrer Innenstadt-Palast in Budapest, ein futuristischer Cubus in den Weiten Norwegens oder ein kleines Weinberghotel im Rheingau - hier werden aus Übernachtungen unvergessliche Aufenthalte.





Alle Hotels haben die Autorinnen und Autoren der ZEIT persönlich besucht . In ihren Texten wird spürbar, was den einmaligen Charme dieser Häuser und ihrer Gastgeber ausmacht; fast könnte man meinen, selbst dagewesen zu sein. 300 atmosphärische Bilder zeigen die Schönheit der Orte, dazu gibt es selbstverständlich auch Tipps für Unternehmungen in der Nähe.







Details: Festeinband (19 x 22,7 cm) mit zahlreichen stimmungsvollen Bildern auf 400 Seiten.