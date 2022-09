ZEIT-Edition "Das philosophische Menü"

Gute und tiefgehende Gespräche mit Freunden, begleitet von kulinarischen Genüssen - gibt es eine schönere Art, Zeit miteinander zu verbringen?



Mit der neuen ZEIT-Edition „Das Philosophische Menü“ werden Sie zum Gastgeber außergewöhnlicher Abende, an denen Sie leckere Menüs genießen und dabei mit Ihren Gästen zu einem von drei spannenden philosophischen Themen diskutieren: über die Schönheit, über Berührungen oder über Verantwortung.



„Das Philosophische Menü“ ist das perfekt geschnürte Paket für gesellige und unvergessliche Abende: Es enthält von ZEIT-Redakteuren eigens entwickelte Fragen und Denkanstöße für die angeregte philosophische Diskussion bei Tisch, außergewöhnliche Rezepte für passende 3-Gänge-Menüs und zu jedem Thema ein eigenes Leseheft mit Hintergrundartikeln aus der ZEIT.



Ins Gespräch kommen, einander zuhören und zusammen genießen – darum geht es. Wahrheit oder Irrtum, richtig oder falsch - das alles spielt keine Rolle, denn die Lust am gemeinsamen Nachdenken, am guten Gespräch und am Genießen zeichnet Ihren Abend aus.

Dieses Konzept geht zurück auf eine Idee von Elke Jeanrond-Premauer und Tobias Premauer vom Chateau d'Orion, Veranstalter von »Denkwochen« im Südwesten Frankreichs. Einige davon finden Sie »hier« im Reiseangebot von ZEIT REISEN.