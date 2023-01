ZEIT-Edition »Herr Wondrak, wie kommt man durchs Leben?«

Der opulente, 384 Seiten starke Bildband versammelt in chronologischer Reihenfolge sämtliche Wondrak-Kolumnen, die zwischen 2013 und 2019 erschienen sind, einschließlich zweier Sonderstrecken zum Start der Serie und zu Janoschs 85. Geburtstag.

In einem exklusiven »Werkstattblick« am Ende des Buches erzählt Tillman Prüfer, Janoschs langjähriger Redakteur beim ZEITmagazin, wie die Kolumne Woche um Woche entstanden ist und zeigt auch unveröffentlichte Motive, die Janoschs kreativen Schaffensprozess veranschaulichen.

Derund der edlemachen aus dem Sammelwerk ein repräsentatives Buch, das zum Stöbern und Schmunzeln einlädt.Details: 23 x 23 cm, 384 Seiten, Festeinband mit Halbleinen im Schuber, farbiger Vor- und Nachsatz