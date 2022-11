ZEIT-Edition »Wissenschafts-Thriller«

Biologie

Weltweit verenden riesige Tierpopulationen an einer unbekannten Krankheit. Gleichzeitig erkrankt der junge Pharmareferent Fabian Nowack an einer seltenen Form der Progerie – er altert in rasendem Tempo. In der Hoffnung auf Heilung nimmt er als Testperson an einem medizinischen Forschungsprojekt teil. Doch dabei stößt Fabian auf Hinweise, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Massentiersterben und seiner Krankheit geben könnte, an der mehr und mehr Menschen leiden – und sterben. Der Fortbestand der Menschheit ist bald nicht mehr sicher.



Uwe Laub hat mit »Leben« einen brisanten Thriller geschrieben, der vor Augen führt, wie vernetzt die Menschheit mit der Natur ist und wie erschreckend schnell sich auch unser Aussterben vollziehen könnte. Die ZEIT-Autoren Bernd Ulrich und Fritz Habekuß gehen in ihrem Beitrag auf das sechste Massenartensterben der Erdgeschichte ein, das bereits begonnen hat.



Gebundene Ausgabe, 304 Seiten. Mit Lesebändchen und Schutzumschlag.



DER AUTOR

Uwe Laub arbeitete zunächst an der Deutschen Terminbörse, bevor er mehrere Jahre lang im Pharma-Außendienst tätig war. Seit 2010 ist Laub in diesem Bereich selbstständig. 2013 erschien sein erster Wissenschafts-Thriller.