ZEIT-Edition »Der Ring des Nibelungen für kleine Hörer«

Nach stürmischer Überfahrt auf der Ostsee verfasste Wagner diese Oper, welche auf einer gleichnamigen Sage basiert.





Kapitän Daland sucht während eines Sturmes Schutz in einer Bucht. Da nähert sich das gespenstische Schiff des fliegenden Holländers, eines Kapitäns, der – vom Teufel verflucht – ewig auf dem Meer herumirren muss. Allein die Liebe einer Frau kann ihn erlösen, und so bietet er Kapitän Daland Reichtümer an, wenn dieser ihm seine Tochter Senta vorstelle. Senta sitzt unterdessen zu Hause und näht. Der Jäger Erik hat um ihre Hand angehalten, sie aber träumt von dem sagenumwobenen Kapitän auf einem Bild an ihrer Wand. Als der Holländer leibhaftig vor ihr steht, schwört sie ihm ewige Treue. Erik mischt sich ein, und der Holländer flieht enttäuscht auf sein Schiff. Senta aber will ihm ihre Treue beweisen.





Laufzeit: 68:31 Minuten