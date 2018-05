ZEIT-Weinedition »Mosel«

Die ambitionierten Mosel-Winzer erinnern sich heute noch an die glorreichen Zeiten in der Vergangenheit und wissen, welche Schätze diese besondere Gegend zu bieten hat. Die Mosel schlängelt sich lieblich durch die wunderschönen Täler mit den kleinen schiefergedeckten Fachwerkhäuschen, entlang der steilen Hänge - geradezu malerisch. Aber genau hier hört der Spaß für den Winzer auf, denn die extremen Steillagen in Kombination mit dem rutschigen Schieferboden, sind für die Arbeiten im Weingarten und die Lese eine große Herausforderung. Ein Glück, dass es immer noch einige sehr ambitionierte Betriebe gibt, die diese Herausforderung annehmen und den Mosel-Riesling mit seinen vielfältigen Facetten in die Flasche füllen. Sechs davon haben wir für Sie ausgewählt. Wir präsentieren Ihnen in diesem Paket den Riesling von schiefrig trocken bis exotisch "Kabinett". Sie werden überrascht sein über die ausgeprägte Typizität des Terroirs, denn wir zeigen Weine von Mosel, Saar und Ruwer von den renommierten Häusern Markus Molitor, Dr. Loosen, Maximin Grünhaus und van Volxem. Sie werden staunen über die unübertreffliche Lagerfähigkeit, die wir Ihnen am Beispiel der 2008 Bernkasteler Badstuben Vintage Collection vom Weingut Wegeler präsentieren und dazu dann gleich das Pendant von Daniel Vollenweider, der mit seinem leichten 2016er Kabinett der Wolfer Goldgrube 91 Punkte beim Gault Millau eingesammelt hat.

Mit welcher Qualität Sie in diesem Paket rechnen können, wird offensichtlich, wenn Sie sich die erst kürzlich veröffentliche Liste des Weinführers Falstaff anschauen. Denn unter den 10 besten Weinen Deutschlands finden Sie gleich vier Winzer, die sich auch an diesem Paket beteiligt haben. Lassen Sie sich verzaubern von den unterschiedlichen Spielarten dieser Weine und freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Verkostung, denn das überraschende Wechselspiel von leichter Fruchtsüße und spritziger Säure ist beim Moselriesling unübertrefflich.

Mit dieser Edition nehmen wir Sie mit auf eine Genussreise zu den Spitzenwinzern der Mosel. Sichern Sie sich die neue ZEIT-Weinedition und genießen Sie die deutschen Weine in diesem Probierpaket – zum Vorteilspreis von 79,95 €.